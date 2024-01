Le eccellenze irpine in vetrina a Casa Sanremo: l’innovativo progetto Terre d’Irpinia

L’Irpinia si appresta a conquistare il panorama nazionale con il lancio del progetto: “Terre d’Irpinia”. Promossa da Shout, azienda irpina di spicco nel settore del performance marketing e della formazione, si propone di mettere in risalto le eccellenze della nostra terra. “Terre d’Irpinia” sarà presente a Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival della Canzone Italiana, situata al Palafiori, a breve distanza dal Teatro Ariston. Dal 5 al 10 febbraio, in concomitanza con la settimana festivaliera, un corner dedicato sarà il palcoscenico delle nostre eccellenze, attirando l’attenzione del pubblico nazionale e internazionale. Il progetto rappresenta un’opportunità straordinaria per le realtà irpine di mostrare l’essenza del nostro territorio. Terre d’Irpinia sarà protagonista a Casa Sanremo attraverso diverse attività: degustazioni di vini selezionati, assaggi di piatti della tradizione e presentazioni di prodotti tipici offriranno agli ospiti un viaggio sensoriale attraverso le ricchezze d’Irpinia. Non solo, è in programma anche un momento dedicato alla ristorazione tradizionale con la presentazione di un menù tipico irpino presso la suggestiva cornice del Roof Restaurant. Il progetto va ben oltre l’enogastronomia, abbracciando anche momenti di dibattito e convegni che includeranno temi di interesse culturale. È l’inizio di una straordinaria avventura, dove le realtà del territorio avranno la possibilità di emergere come ambasciatrici d’Irpinia, trasformando una visione condivisa in una realtà che risuonerà nell’eco del successo e della promozione. Filippo Fasulo, Founder & CEO di Shout, presenta così l’iniziativa: “Intendiamo creare un ponte tra la nostra magnifica terra e il vasto pubblico di Casa Sanremo. Vogliamo che ogni visitatore non solo gusti, ma anche senta e viva l’essenza della nostra terra. L’Irpinia ha tanto da offrire, non solo in termini di prodotti enogastronomici di qualità, ma anche di storie, tradizioni e innovazione. Siamo orgogliosi di essere i portavoce di questa straordinaria avventura.” Il progetto vede la collaborazione di Prima Tivvu e Y Avellino come media partner.