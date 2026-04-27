“CrescereBIO” arriva nelle aree interne: educazione alimentare tra Irpinia e Sannio

AVELLINO/BENEVENTO – Prosegue il viaggio educativo di “CrescereBIO”, il progetto dedicato alla promozione della sana alimentazione e della sostenibilità, che dopo le tappe nel casertano si sposta ora nelle aree interne della Campania, coinvolgendo le province di Avellino e Benevento.

L’iniziativa entra nel vivo con una nuova serie di appuntamenti rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Il calendario prevede tre incontri: il 27 aprile ad Avella presso l’Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero”, il 29 aprile a Montemiletto all’I.C. “Montemiletto” e il 30 aprile a Sant’Agata de’ Goti con gli studenti dell’I.C. 1 “A. Oriani”.

I bambini diventano protagonisti di un percorso educativo pensato per avvicinarli, in modo semplice e coinvolgente, ai temi dell’alimentazione sana e del consumo consapevole. A guidarli c’è “Margherita”, la mascotte del progetto, che attraverso video-fumetti e strumenti interattivi racconta l’importanza di scegliere prodotti di qualità e rispettare l’ambiente.

Promosso dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo mense scolastiche biologiche e realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, il progetto si avvale del supporto tecnico di Global Consulting, realtà specializzata nella formazione e nella sicurezza alimentare.

Al centro delle attività c’è la valorizzazione delle eccellenze locali, come la Melannurca Campana IGP, simbolo del territorio, che viene distribuita agli alunni insieme a materiali informativi pensati anche per le famiglie. L’obiettivo è creare una rete di consapevolezza che parta dai più piccoli e arrivi fino alle case, promuovendo stili di vita sani e sostenibili.

“CrescereBIO” conferma così il ruolo della Campania nella diffusione della cultura del cibo sano, puntando sulle nuove generazioni come veri ambasciatori del territorio e delle sue tradizioni agroalimentari.