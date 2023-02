LAURO. Pitbull attacca il proprio padrone alla faccia, uomo operato d’urgenza

La triste vicenda arriva da Lauro, dove un Pitbull ha aggredito il suo padrone. Tutto è avvenuto all’improvviso senza che il proprietario potesse accorgersi che l’animale lo avesse puntato, mai prima di ora il cane ha mostrato comportamenti che potesse far immaginare un simile comportamento. L’uomo, un 60enne del posto, stava prelevando il pitbull, di un anno e mezzo circa, per un visita dal veterinario. L’animale lo ha attinto con i suoi denti aguzzi alla faccia. Gravi le ferite, che hanno interessato orecchio, naso e occhi. Le urla hanno richiamato un parente che è giunto in soccorso dell’uomo ed è riuscito a staccare l’animale con non poche difficoltà e rimanendo ferito al braccio per un morso.

Immediato il soccorso d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, l’uomo arrivato in codice rosso, è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, i medici gli anno ricucito un orecchio e le altre ferite. Il protagonista della vicenda è tutt’ora ricoverato e sotto osservazione ma è fuori pericolo. Il parente se le cavata con qualche punto di sutura al braccio. L’animale è tutt’ora nel suo box, ma sarà necessario capire cosa abbia scatenato la furia aggressiva.