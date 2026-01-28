Lauro City Run, il 29 marzo la 5ª edizione del Memorial Franco Lauro

Lauro si prepara a tornare protagonista dello sport podistico con la Lauro City Run – Memorial Franco Lauro, in programma domenica 29 marzo 2026. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma come uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio, capace di coniugare competizione, memoria e valorizzazione della comunità locale.

La gara, sulla distanza di 10 chilometri, si snoderà lungo le strade cittadine, trasformando il centro di Lauro in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per atleti e appassionati. L’evento è inserito come quarta tappa del Campionato ASC, a testimonianza della sua crescente rilevanza nel panorama podistico regionale.

Il Memorial Franco Lauro rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di condivisione e ricordo, nel segno dei valori più autentici dello sport: impegno, rispetto e partecipazione. Una giornata che punta a coinvolgere non solo i runner, ma anche cittadini e famiglie, chiamati a vivere da protagonisti un evento che unisce sport e identità territoriale.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.garepodistiche.com. Per informazioni è possibile contattare i numeri 320 745 3446 e 331 592 8606.

Il Comune di Lauro ha ribadito il proprio sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita, aggregazione e promozione del territorio. Una corsa che, ancora una volta, promette di lasciare il segno nel cuore della comunità.