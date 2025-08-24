Mirabella, incendio a un lampione nella frazione Piano Pantano: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di tensione ieri sera nella frazione Piano Pantano di Mirabella, quando un lampione ha preso fuoco a ridosso delle abitazioni. L’incendio ha destato grande preoccupazione tra i residenti, soprattutto per la presenza di bambini nelle vicinanze. Secondo quanto riferito, uno dei piccoli rischiava di rimanere folgorato vicino al palo in fiamme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e riportato la situazione sotto controllo, evitando il peggio. La rapidità dell’intervento è stata decisiva per garantire la sicurezza della zona e delle persone presenti.

L’episodio ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza degli impianti elettrici pubblici, soprattutto in prossimità di abitazioni e luoghi frequentati da famiglie. I residenti chiedono ora maggiore attenzione e controlli regolari, per evitare che situazioni simili possano ripetersi.

La paura vissuta ieri sera resta viva nella memoria della comunità, a conferma di quanto siano fondamentali prevenzione e tempestività nell’affrontare emergenze di questo tipo.