Lauro, Carmen Santaniello scelta come tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La giovane porterà la fiaccola olimpica lungo il percorso italiano: “Un onore rappresentare la mia città”

LAURO — È con grande orgoglio che la comunità di Lauro saluta la nomina di Carmen Santaniello come tedoforo per le prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La giovane residente è stata selezionata per portare la fiaccola olimpica in un tratto del percorso che attraverserà l’Italia prima della cerimonia inaugurale dei Giochi.

La scelta rappresenta un riconoscimento importante, riservato a cittadini che incarnano i valori di impegno, passione e spirito sportivo.

“È incredibile essere scelta per un ruolo così significativo – ha raccontato Carmen –. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza e di rappresentare la mia città e i valori dello sport.”

Il passaggio della fiaccola olimpica, simbolo universale di unità e pace, coinvolgerà decine di città italiane e migliaia di tedofori, mantenendo viva una tradizione che accompagna i Giochi fin dall’antica Grecia.

Per Lauro, la partecipazione di Carmen è motivo di orgoglio collettivo. “La nostra comunità è fiera di lei – ha dichiarato il sindaco Rossano Sergio Boglione, insieme all’Amministrazione comunale –. Le auguriamo di vivere un’esperienza indimenticabile, che resterà per sempre nella memoria personale e in quella della città.”

Con questa nomina, Lauro entra simbolicamente a far parte del percorso olimpico, portando con sé i valori e l’entusiasmo di una comunità che crede nello sport come strumento di crescita e di unione.