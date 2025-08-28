In Campania una sola lista civica per l’area De Luca: resta “A Testa Alta”, fuori Campania Libera

Nella geografia politica campana si riduce lo spazio delle liste civiche legate all’area deluchiana. Alle prossime elezioni regionali, che vedranno il candidato Roberto Fico correre per la presidenza, ci sarà infatti una sola civica di riferimento: “A Testa Alta”, erede di quella che fu “De Luca Presidente”.

La novità segna la fine del lungo percorso di Campania Libera, la lista che per oltre quindici anni ha accompagnato le campagne elettorali del presidente Vincenzo De Luca e che, nell’ultima tornata, aveva ottenuto in provincia di Salerno l’elezione di Nino Savastano. Proprio Savastano, alle prese con vicende giudiziarie, ha già annunciato che non si ricandiderà.

La decisione restringe l’offerta politica dell’area deluchiana e, di fatto, centralizza candidature e ricandidature all’interno di un’unica “casa”. Una scelta che potrebbe ridurre la frammentazione ma allo stesso tempo rischia di alimentare tensioni interne, considerato l’alto numero di richieste che non troveranno spazio.

Il voto è previsto per metà novembre e la mossa appare come un tentativo di razionalizzazione: concentrare consensi e strutture in un’unica lista, rinunciando a quell’universo di sigle civiche che per anni ha rappresentato un tratto distintivo del modello De Luca.

Il quadro resta fluido, ma il segnale politico è chiaro: nell’area deluchiana la stagione delle molteplici civiche sembra chiudersi, lasciando spazio a un contenitore unico, “A Testa Alta”, destinato a misurare il peso reale dell’eredità deluchiana nella nuova competizione guidata da Roberto Fico.