“Alto Calore, sospensione idrica notturna in diversi comuni irpini”

AVELLINO — Nuova emergenza idrica in Irpinia. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato che, a causa del fermo pozzi verificatosi a Serino in località Fontana dell’Olmo, potrebbe rendersi necessaria la sospensione della fornitura idrica in diversi comuni della provincia di Avellino e del Beneventano.

La misura scatterà dalle 22:00 di oggi, giovedì 28 agosto, fino alle 6:00 di domani, venerdì 29 agosto, e interesserà i comuni di Mercogliano, Monteforte, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Sant’Angelo a Scala, Pietrastornina, Roccabascerana e Pannarano.

I disagi previsti

Gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e riapertura delle condotte principali: per le singole utenze, i tempi di sospensione e ripristino dipenderanno dal riempimento delle reti locali. In alcuni casi, l’interruzione potrebbe avvenire anche prima dell’orario comunicato, vista la grave carenza idrica che sta colpendo il territorio.

Alla riapertura del flusso, spiega Alto Calore, non sono da escludere episodi di torbidità temporanea dell’acqua, che non ne pregiudicano la potabilità: in questi casi si consiglia di lasciar scorrere per alcuni minuti l’acqua dai rubinetti fino alla scomparsa dei residui.

Comunicazioni e numeri utili

Per aggiornamenti sarà possibile consultare il sito ufficiale www.altocalore.it e i canali social dell’azienda. In caso di necessità improrogabili, i cittadini possono contattare il numero verde 800 954 430.

Ancora una volta, un’intera fascia di comuni dell’Irpinia e del Beneventano si trova a fare i conti con i disagi legati alla gestione idrica, in un’estate segnata da siccità e riduzione delle riserve.