Lauro accende il Natale: il ricco programma del Lauro Festival – Christmas Edition 2025/2026

Il Comune di Lauro presenta anche quest’anno un calendario ricco di eventi per celebrare il Natale e l’inizio del nuovo anno. Il Lauro Festival – Christmas Edition propone appuntamenti culturali, musicali, religiosi e di animazione che coinvolgeranno grandi e piccoli dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni locali e scuole.

Dicembre tra musica, tradizione e spettacoli per bambini

Le festività si aprono venerdì 5 dicembre in via Vittime di Bologna con Aspettando il “Pino Irpino”, iniziativa dell’associazione Il Mondo che Vorrei OdV.

Il programma prosegue intensamente sabato 13 dicembre, quando al Salone San Filippo Neri va in scena Buon Natale Mr Scrooge, spettacolo curato dalla scuola dell’infanzia paritaria Il Mondo che Vorrei Baby.

Lunedì 15 dicembre, sempre al Salone San Filippo Neri, la scuola dell’infanzia “B. Croce” presenta L’Incanto del Natale, mentre martedì 16 dicembre, nella chiesa del Carmine, i bambini della “B. Croce” daranno vita al concerto We Are the World – Concerto di Natale 2025.

Sabato 20 dicembre torna la magia dell’attesa con Aspettando Babbo Natale, un momento festoso dedicato ai più piccoli.

La vigilia dell’Immacolata, mercoledì 24 dicembre, è una giornata particolarmente ricca: musiche nelle chiese del Vallo, la messa della mezzanotte e, a seguire, la storica Cantata dei Pastori eseguita da Orchestriamo – Pro Lauro. In serata, a Piazza F. Ferraro, si rinnova la tradizione del Fàlo della Vigilia, simbolo di comunità e rinascita.

Le celebrazioni continuano nella notte e nel giorno di Natale con musica e animazione della Fontenovella, mentre sabato 27 dicembre, nella collegiata, si terrà la presentazione della rivista culturale Agorà.

Il 28 dicembre il festival propone un doppio appuntamento:

– al Salone San Filippo Neri Natale è solidarietà, promosso dalla Fratellanza della Croce e dall’Associazione Italiana Donatori Organi;

– a Migliano, alle 18.30, l’attesissimo Presepe Vivente dei Bambini – II edizione, curato dall’associazione Valori e Tradizioni, che coinvolgerà decine di piccoli figuranti.

Gennaio 2026: tra tombolate, musica e magia dell’Epifania

Il nuovo anno si apre venerdì 2 gennaio con una delle tradizioni più amate: la Tombolata con Orchestriamo – VI edizione, una serata di musica e convivialità al Salone San Filippo Neri.

Sabato 3 gennaio spazio ai Cantano i Pastori – Sacra novella in musica, evento che intreccia fede e tradizione popolare, organizzato dalla Fratellanza della Croce.

Domenica 4 gennaio, presso Palazzo Pignatelli, l’associazione Il Mondo che Vorrei OdV presenta Si’a Befana potesse parlà, un evento dedicato ai bambini e alla loro immaginazione.

Il festival si conclude martedì 6 gennaio, quando Piazza F. Ferraro accoglierà la Befana scende in piazza – III edizione, iniziativa dell’associazione Valori e Tradizioni che chiuderà in festa il lungo periodo natalizio.

Eventi speciali

Due appuntamenti trasversali impreziosiscono il calendario:

– il Premio “Il Fanciullo di Lauro”, consegnato il 5 dicembre al Salone San Filippo Neri;

– il Villaggio di Babbo Natale, allestito il 23 dicembre in Piazza Lancellotti, che porterà nel centro storico un’atmosfera fiabesca per famiglie e bambini.

Una comunità unita dalle tradizioni

Il Lauro Festival – Christmas Edition conferma il forte legame del territorio con le sue tradizioni e il desiderio di vivere il Natale come momento di incontro, partecipazione e cultura.

Il sindaco Rossano Sergio Boglione, insieme all’amministrazione comunale, allo staff cultura, alle associazioni e alle scuole coinvolte, invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi ai tanti eventi che illumineranno Lauro per oltre un mese.