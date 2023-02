L’attività fisica e uno stile di vita sano, fanno bene al nostro corpo

La prova costume è ancora lontana, ma non è mai troppo presto per iniziare a prendersi cura del proprio corpo e, in definitiva, della propria salute generale. Svolgere attività fisica è una componente fondamentale per uno stile di vita sano, i benefici di un’attività regolare sono già noti e vanno ben oltre la “passerella da spiaggia” a cui ci stiamo abituando.

L’esercizio fisico, in primis, aiuta a preservare la salute del sistema cardio-circolatorio, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari come l’ictus e l’infarto.

Attraverso un adeguato controllo del peso, favorisce la salute generale e aiuta a prevenire malattie croniche come il diabete di tipo 2 e l’osteoporosi.

I benefici non si limitano alla sola sfera fisica, l’esercizio fisico può infatti aiutare a ridurre lo stress, l’ansia e la depressione, migliorando lo stato di salute mentale.

I livelli di attività fisica utile per il mantenimento di uno stato di salute buono e per il controllo del peso corporeo sono stati definiti dall’OMS. Si raccomanda che gli adulti svolgano almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 minuti di attività fisica più elevata ogni settimana.

È importante, chiaramente, scegliere attività fisiche che piacciano e che siano adatte alle proprie capacità fisiche. Ricordiamoci che svolgere attività fisica è anche un’occasione per stare insieme e condividere passioni, favorendo la socialità e la promozione dei valori dello Sport.

Miriam Petraglia