L’Assemblea Nazionale Filcom-Fismic-Confsal: Antonio Longobardi eletto nella Segreteria Nazionale, Fiorillo Arturo Segretario Provinciale di Avellino e Pellegrino Capolongo Segretario Amministrativo.

Oggi, in data odierna, si è svolta a Roma presso l’Hotel Duca D’Este un importante evento: l’Assemblea Nazionale Filcom-Fismic-Confsal. Questo incontro riveste un ruolo fondamentale per i lavoratori, in quanto rappresenta un’occasione per discutere dei temi cruciali che riguardano il settore del commercio, terziario, turismo, servizi, logistica ed edile.

Filcom è il sindacato che si dedica alla tutela e alla rappresentanza dei lavoratori in questi settori, e la sua presenza all’assemblea testimonia l’importanza dell’evento. Durante la giornata, è stato presentato il contratto collettivo Filcom, recentemente rinnovato la scorsa settimana. Questo contratto è fondamentale per garantire condizioni di lavoro dignitose e diritti adeguati per i lavoratori di questi settori.

Inoltre, è stata presentata la piattaforma dell’ente bilaterale eBI, che svolge un ruolo cruciale nel promuovere il dialogo e la collaborazione tra le parti coinvolte nel settore. Questa piattaforma offre un’opportunità preziosa per affrontare le sfide e le opportunità che il mondo del lavoro presenta oggi, promuovendo al contempo soluzioni eque e sostenibili.

Alla fine dell’assemblea, si sono tenuti gli adempimenti statutari, durante i quali sono stati eletti i membri della Segreteria Nazionale. Antonio Longobardi è stato eletto nella Segreteria Nazionale, mentre sono stati nominati Fiorillo Arturo come Segretario Provinciale di Avellino e Pellegrino Capolongo come Segretario Amministrativo.

L’Assemblea Nazionale Filcom-Fismic-Confsal rappresenta quindi un momento cruciale per i lavoratori, in cui vengono affrontate le sfide e le opportunità del settore e si prendono decisioni importanti per garantire un futuro migliore per tutti coloro che operano in questi ambiti. La partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i membri sono fondamentali per assicurare che le voci dei lavoratori vengano ascoltate e che i loro diritti siano difesi con determinazione e impegno.