L’Arte della Donna: Evento Culturale al Complesso San Filippo Neri di Lauro (AV)

Il 24 novembre alle ore 18:00, il Complesso San Filippo Neri di Lauro (AV) ospiterà l’inaugurazione della mostra di pittura intitolata L’Arte della Donna, un evento dedicato a celebrare il talento e la creatività femminile. Curata da Ferdinando Sorrentino e organizzata sotto la direzione artistica di Anna Maria Vallario, l’iniziativa si inserisce nel progetto Incanto d’Arte promosso dal Comune di Lauro.

Un viaggio nell’arte al femminile

La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 novembre al 1° dicembre e vedrà protagoniste numerose artiste che, attraverso le loro opere, racconteranno la forza, la bellezza e la complessità dell’universo femminile. Tra le artiste in mostra:

Cettina Prezioso, Francesca Pia Palmese, Francesca Sgambato LiberArt, Maria De Riggi, Serena D’Onofrio, Gioia Caliendo, Celeste Napolitano, Chiara Pepe, Lucia Rossi, Fausta Sangiovanni, Anna Maria Vallario, Simona Giglio, Carmen Punto Arte, Maria Esposito, Lina D’Avanzo, Maria Loria e Irina Kotliarova.

Momenti di riflessione e interventi culturali

L’evento sarà arricchito da saluti istituzionali, tra cui l’intervento dell’Assessora Ilaria Aschettino, e da un omaggio artistico a cura di Antonio Marano e Costantino Luis Marino. Inoltre, verrà presentato il libro L’Amore a volte, con letture e riflessioni dedicate.

Spazio alle autrici e all’arte in tutte le sue forme

La serata proseguirà con gli interventi del collettivo Opera Indomita, rappresentato da Pietro Damiano, Simona Verniti e Mariagiovanna Ferrante, e delle autrici Adelina Mauro, Anna Maria Vallario, Stefania Fogliano, Stefania Pagano e Vincenza Sannino.

Un evento da non perdere

L’Arte della Donna è un’occasione per immergersi in un percorso artistico e culturale che dà voce e spazio alla creatività delle donne. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati d’arte e per chiunque voglia sostenere il ruolo fondamentale della donna nella cultura e nella società.