Laceno, torna il sole: cielo sereno e freddo, ancora tracce di neve in quota

LACENO – Il sole torna finalmente a splendere sull’altopiano del Laceno dopo oltre un mese caratterizzato da maltempo, piogge e neve. La giornata si apre con un cielo completamente sereno e un clima limpido, accompagnato da temperature ancora relativamente fredde, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Le immagini mostrano un paesaggio che cambia volto: al piano del lago la neve è ormai quasi del tutto assente, lasciando spazio ai prati, mentre resiste ancora in quota, sulle creste e nei punti più alti dei monti circostanti, a testimonianza del recente passaggio del gelo.

Una situazione che segna una fase di transizione, con condizioni ideali per passeggiate, escursioni e momenti all’aria aperta, grazie alla stabilità atmosferica e all’assenza di vento.

Resta attiva, inoltre, la pista di pattinaggio situata alla base degli impianti di risalita, aperta fino alle ore 19:00, rappresentando al momento l’unica vera attrazione legata alle attività invernali ancora fruibile sull’altopiano.

Il Laceno si presenta così in una veste suggestiva: tra gli ultimi scorci d’inverno e un clima più stabile che invita visitatori e appassionati a godersi una giornata all’insegna del sole e della natura.