NAPOLI – Hashish tra le zucche: maxi sequestro sull’A1, quasi 400 chili di droga intercettati dai carabinieri

NAPOLI – Un ingente carico di droga nascosto tra prodotti ortofrutticoli è stato scoperto dai carabinieri lungo l’autostrada A1. Nel corso di un controllo nei pressi del casello di Capua, i militari hanno sequestrato circa 387 chilogrammi di hashish, abilmente occultati all’interno di un tir proveniente dalla Spagna.

Il mezzo, con targa spagnola, trasportava apparentemente cassette di frutta e verdura. L’autista, un 46enne di nazionalità romena, aveva dichiarato di essere impegnato in una normale consegna di prodotti alimentari. Tuttavia, durante l’ispezione, un forte odore sospetto ha insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire i controlli.

Determinante l’intervento del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e dei militari della Compagnia di Casoria: tra le cassette, in particolare all’interno di carichi di zucche, sono stati rinvenuti numerosi involucri contenenti lo stupefacente.

L’intero quantitativo è stato sequestrato, mentre la posizione del conducente è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, la droga era destinata al mercato illecito della provincia di Caserta.

Le indagini proseguono per risalire alla rete di traffico e alla filiera dello stupefacente, in un’operazione che rappresenta un duro colpo al narcotraffico tra Spagna e Italia.