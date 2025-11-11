Laceno, installate le seggiole delle nuove seggiovie: la stazione sciistica si prepara al collaudo

Proseguono a Bagnoli Irpino i lavori per la riapertura della stazione sciistica del Laceno, una delle opere più attese dell’area montana irpina. Nelle ultime ore sono state installate le seggiole delle due nuove seggiovie quadriposto “Settevalli” e “Rajamagra”, segnando un passaggio concreto verso la fase di collaudo.

Le immagini dell’avanzamento dei lavori sono state diffuse dall’ing. Massimiliano Rogata, che sta seguendo da vicino il cantiere.

Fonte immagini: profilo Facebook ing. Massimiliano Rogata.

Anche l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino, attraverso la propria pagina ufficiale, ha espresso soddisfazione:

«Le nuove seggiovie, moderne ed efficienti, sono ormai prossime al collaudo. È un traguardo inseguito con impegno, passione e lavoro costante, che racconta visione e amore per la nostra montagna. Il Laceno sta tornando più bello e forte che mai.»

Fonte dichiarazioni: pagina Facebook Amministrazione Comunale – Bagnoli Irpino.

Un impianto da vivere tutto l’anno

La riapertura non riguarda solo la stagione sciistica: le seggiovie saranno operative anche nei mesi estivi, permettendo di raggiungere i sentieri e le aree panoramiche del Raiamagra per trekking, cicloturismo ed escursioni.

L’obiettivo è costruire un turismo sostenibile e continuo, capace di generare movimento e opportunità anche oltre i mesi invernali.

Un valore identitario per il territorio

Per la comunità bagnolese, il Laceno rappresenta economia, storia e appartenenza. Il ritorno degli impianti significa rilanciare strutture ricettive, attività locali e l’immagine stessa della montagna irpina.

Si attende ora la fase finale dei collaudi tecnici e l’ufficializzazione della data di apertura.

«Crediamoci: entusiasmo, cuore e futuro ci attendono», conclude il messaggio del Comune.

Un segnale di ripartenza che la valle e la sua comunità aspettavano da tempo.