Benevento Calcio, cambio in panchina: Floro Flores subentra ad Auteri

Il Benevento Calcio ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, Gaetano Auteri. La decisione arriva dopo le ultime settimane complicate sul piano dei risultati e della continuità di rendimento.

La guida tecnica passa ora a Antonio Floro Flores, che assume ufficialmente il ruolo di allenatore giallorosso.

In una nota, la società ha rivolto un ringraziamento ad Auteri «per la serietà, la dedizione e la passione» dimostrate durante la sua gestione, riconoscendone «il contributo umano e professionale» e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Con il subentro di Floro Flores si apre una nuova fase per il Benevento, chiamato a ritrovare compattezza e risultati in campionato.

Sono attese nelle prossime ore la presentazione ufficiale del nuovo tecnico e la ripresa degli allenamenti sotto la sua direzione.