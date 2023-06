Forino (Av): Lotta ai Roghi Agricoli. Ieri l’ Ordinanza di Divieto Assoluto.

Non è passato neanche un giorno dall’emanazione dell’ Ordinanza Comunale di Divieto Assoluto di Abbruciamenti dei residui vegetali agricoli che stamani una immensa e corposa colonna di fumo proveniente dalle falde del Monte Romola ha inondato sgradevolmente il paese. Disparate le segnalazioni anche su Facebook dell’ accaduto e la ridda di diversi cittadini. Vediamo cosa accadrà in seguito , sperando che questo di oggi possa essere solo uno singolo episodio e non inizi ad essere l’ abitudine con tanto di lapalissiana Ordinanza Comunale. Daniele Biondi