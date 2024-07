“La tua politica. Scelte per la democrazia”. Le Acli a confronto su trasparenza e partecipazione

Martedì 23 luglio a partire dalle ore 17.30 le Acli di Avellino organizzano un convegno presso la Chiesa del Carmine di piazza del popolo ad Avellino.

La discussione, aperta ad associazioni e cittadini, ha per tema la partecipazione e la trasparenza dei processi democratici, dal ruolo svolto dai partiti, al terzo settore, fino al semplice quanto dimenticato e fondamentale esercizio del voto.

Sarà l’occasione per spiegare e lanciare le due proposte di legge delle Acli nazionali – la raccolta firme è partita il 14 giugno -: la prima ha per tema la trasparenza dei partiti politici e il finanziamento pubblico diretto alla partecipazione politica; la seconda intende indagare le misure in materia di partecipazione, con l’istituzione delle Assemblee partecipative.

Il panel cui parteciperanno rappresentanti del mondo associativo e sindacale è pertanto l’avvio della raccolta delle firme nella nostra Provincia.

Ad introdurre l’incontro il presidente delle Acli Avellino, Alfredo Cucciniello. Intervengono: Donato Di Zenzo, presidente di PER, Patto Ecologista e Riformista; Luca Cioffi, vice presidente Arci Avellino; Franco Fiordellisi, segretario generale Cgil Avellino; Elisabetta Trenta, presidente Comitato referendario per la rappresentanza; Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli. Modera Marco Monetta, giornalista.