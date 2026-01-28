Il convegno “La sostenibilità nel settore vinicolo: giornata conclusiva del progetto IN-WINE” si terrà nei giorni 29 e 30 gennaio 2026 presso l’Aula Magna della Sezione di Scienze della Vigna e del Vino del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, al Polo Enologico di Viale Italia 80, Avellino.

L’evento rappresenta il momento conclusivo del progetto Innovative solutions in the Wine sector (IN-WINE), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Bando PRIN 2022 PNRR (prot. P2022H573K, D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022). Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere un settore vinicolo più resiliente e sostenibile, affrontando in modo integrato le ricadute ambientali, economiche e sociali dell’intera filiera del vino, dalla viticoltura alla distribuzione.

Con particolare attenzione alla sostenibilità sociale ed economica, IN-WINE propone uno strumento innovativo, sotto il profilo giuridico e scientifico, volto a supportare gli operatori del settore nella commercializzazione di prodotti vinicoli autenticamente sostenibili. L’iniziativa contribuisce inoltre al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), con riferimento alla sostenibilità, all’economia circolare, alla tutela dei consumatori e delle comunità locali.

Ad aprire i lavori sarà la prof.ssa Angelita Gambuti, responsabile del progetto per il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e moderatrice della prima giornata. Dopo i saluti istituzionali, la dott.ssa Valeria Guarrasi dell’Istituto di Biofisica del CNR di Palermo, responsabile scientifico del progetto, terrà la relazione introduttiva illustrando il piano progettuale e le principali linee di ricerca.

Il convegno sarà articolato in due sessioni.

La prima, intitolata “Sostenibilità in cantina”, si svolgerà nel pomeriggio del 29 gennaio e sarà dedicata ai risultati delle attività di ricerca sulle pratiche di vinificazione, dall’ammostatura al confezionamento, con un approfondimento sugli aspetti di marketing legati al packaging del vino.

La seconda sessione, prevista per la mattinata del 30 gennaio e moderata dal prof. Luciano Cinquanta dell’Università di Palermo, sarà intitolata “Dagli scarti alle normative”. I contributi riguarderanno sia il riutilizzo degli scarti della vinificazione sia l’analisi della normativa in materia di sostenibilità, con particolare riferimento al diritto costituzionale e comparato. Sono inoltre previsti approfondimenti sugli aspetti giuridici legati al riciclo nel settore vitivinicolo e la presentazione di un caso di applicazione industriale dei principi dell’economia circolare.

A concludere i lavori sarà il prof. Luigi Moio, vicepresidente dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV).