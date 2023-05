CIMITILE. Il neo eletto sindaco, Filomena Balletta ringrazia gli elettori

La fiducia espressa ai candidati e a me ci consegnano la grande responsabilità di non deludere le vostre aspettative e la fiducia che ci avete accordato. Un ringraziamento, in particolare, a quanti hanno assicurato la loro presenza alle nostre iniziative sostenendoci e incoraggiandoci.

Vi rinnovo l’invito che più volte vi ho rivolto: partecipate alla vita pubblica. Abbiamo bisogno del vostro stimolo per non adagiarci, per non cedere alle difficoltà, per non perdere l’entusiasmo.

Abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti per affrontare e risolvere i problemi nell’interesse di tutto il paese.