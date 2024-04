La Scandone Avellino Sostiene la Raccolta Fondi dell’Associazione “BabbaAlRum”

La solidarietà e il sostegno alla comunità locale sono valori fondamentali per la Scandone Avellino, e sabato 20 aprile alle ore 20, durante il prossimo impegno casalingo contro il Basket School Messina, la società biancoverde del patron Trasente darà il suo contributo all’importante raccolta fondi dell’associazione “BabbaAlRum”.

Il nome dell’associazione trae origine da un’espressione in lingua napoletana, “professo’ site comme a nù babbà al rum”, utilizzata tempo fa da un ammalato riconoscente nei confronti di un professore della Clinica Medica della Facoltà di Medicina dell’Università Federico II di Napoli. Questo nome evoca un sentimento di gratitudine e riconoscimento verso coloro che si dedicano al benessere degli altri.

Sabato sera, l’associazione BabbaAlRum, rappresentata dal Dott. Carmine Tirri, sarà presente per la raccolta fondi dedicata all’acquisto di beni per il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Moscati di Avellino. Questo gesto di generosità è un segno tangibile dell’impegno della comunità nel garantire il miglioramento delle condizioni di cura e assistenza per i neonati e le loro famiglie.

Ma l’impegno dell’associazione BabbaAlRum non si ferma qui. Il prossimo 10 maggio, presso il Teatro Gesualdo di Avellino alle ore 20:30, si terrà un altro importante evento: “Il gran galà della solidarietà”, in collaborazione con la Caritas diocesana. Un’occasione per unire le forze e raccogliere ulteriori fondi per sostenere chi si trova in situazioni di difficoltà e bisogno nella nostra comunità.

La Scandone Avellino invita tutti i suoi tifosi e gli abitanti del territorio a partecipare attivamente a questi eventi e a contribuire, con il loro sostegno e la loro generosità, a rendere possibili progetti di solidarietà che fanno la differenza nella vita di tante persone.