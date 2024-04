La recensione di Laura Russo al testo “D’infinito e di te” di Lucia Gaeta

Libro rappresen tativo della rinascita e di una nuova consapevolezza dell’autrice, che dopo aver metabolizzato il dolore, utilizza la poesia come mezzo per trasformare le sue emozioni in versi, esternando il suo mondo interiore.

Una poesia che diventa terapia, balsamo per l’anima, capace di regalare al lettore la passione, l’istinto e la contemporaneità propria dello scrivere di Lucia Gaeta.

Questo libro rappresenta un vero compendio d’amore in cui l’autrice scrive dell’amore nel senso più ampio, spaziando da temi quali l’amicizia, l’amore, la musica, gli affetti più cari presenti al suo fianco e di quelli perduti, tocca argomenti delicati come la fede e le meraviglie del mondo che oggi, dopo un travagliato percorso di vita, lei guarda in modo diverso.

Il dolore divenuto ricordo non viene cancellato, lei ne tiene memoria e su di esso costruisce il nuovo. Ricostruisce il percorso di una donna libera, immagine di tante a cui spesso non viene data parola e che lei da voce attraverso il suo verso.

Scritto per sé come cura, diventa dono, messaggio di speranza per chi rivede in quei versi la propria vita e a chi, da quei versi può oggi finalmente godere di questo suo nuovo essere donna… una donna che ama, ma soprattutto si ama.