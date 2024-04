GDF AVELLINO: Visita del comandante interregionale dell’Italia Meridionale al Comando Provinciale.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha visitato nella giornata odierna il Comando Provinciale di Avellino, accolto dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Giancarlo Trotta e dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Minale. Il Generale Augelli ha dapprima effettuato un incontro istituzionale con i vertici dell’Autorità Giudiziaria, ai quali ha confermato la più ampia collaborazione istituzionale da parte delle Fiamme Gialle di ogni ordine e grado che operano nella provincia irpina, ricevendo, al contempo, espressioni di piena soddisfazione, stima e fiducia e per le molteplici attività di servizio svolte da tutti i Reparti della provincia. Ha poi visitato la Caserma “Sottotenente Medaglia d’Oro al Valor Militare Attilio Corrubia”, sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo di Avellino, ove ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri di tutti i Reparti dipendenti, ai quali ha riportato le lusinghiere espressioni di apprezzamento dell’Autorità Giudiziaria e di Governo, aggiungendo il suo personale plauso per l’impegno, la dedizione e il senso del dovere che connotano la diuturna attività dei Finanzieri, a tutela della legalità e della sicurezza. L’Alto Ufficiale ha esortato le Fiamme Gialle irpine a continuare ad assicurare un concreto ed efficace presidio di legalità in tutti gli obiettivi strategici in virtù delle caratteristiche di polizia economico-finanziaria proprie della Guardia di Finanza, con il fine ultimo di garantire la correttezza di tutte quelle iniziative propedeutiche al rilancio dell’economia nazionale. A seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti delle Associazioni Nazionali Finanzieri d’Italia di Avellino e Ariano Irpino, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività irpina. Nel corso della visita, alla presenza dei Comandanti di reparto, il Comandante Provinciale ha presentato all’Autorità il briefing illustrativo del contesto socio-economico del territorio, delle attività svolte dal Comando Provinciale in tutti i settori operativi, della situazione del personale e logistica, relazionando sui risultati operativi conseguiti e sulle più significative attività di servizio in corso.