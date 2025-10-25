La Protezione Civile di Baiano in prima linea dopo le scosse in Irpinia: attivato il COC e inviati aiuti a Montefredane

In seguito ai continui eventi sismici che nelle ultime ore stanno interessando la provincia di Avellino, la Protezione Civile di Baiano è intervenuta prontamente, collaborando con il coordinamento provinciale di Avellino per garantire assistenza e supporto ai territori coinvolti.

Su indicazione della Prefettura di Avellino, i volontari baianesi hanno provveduto a caricare e trasferire le tende d’emergenza disponibili presso la sede di Baiano, destinate all’allestimento del campo di accoglienza nel comune di Montefredane, una delle aree più vicine all’epicentro delle scosse.

Contestualmente, il Comune di Baiano ha disposto l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), che coordinerà tutte le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione.

Al momento, non si registrano danni a persone o cose nel territorio comunale di Baiano. Tuttavia, i volontari della Protezione Civile di Baiano, insieme al Comando di Polizia Locale, restano operativi e a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità o segnalazione.

Il sindaco e il coordinamento comunale invitano la popolazione a mantenere la calma, a seguire solo le comunicazioni ufficiali e a segnalare eventuali situazioni di emergenza ai numeri di riferimento del COC.

Nelle prossime ore proseguiranno le attività di monitoraggio del territorio e verranno forniti aggiornamenti sugli sviluppi della situazione sismica e sulle eventuali misure di prevenzione e sicurezza adottate.