SANT’Oggi. Domenica 26 ottobre la chiesa festeggia sant’Alberto il Grande re del Wessex e santi Luciano e Marciano

26 ottobre: santi Luciano e Marciano, nati e cresciuti in Nicomedia, ed allevati nel paganesimo, i due vivevano immersi nelle più abominevoli dissolutezze, erano dediti a una vita sfrenata, votata al piacere, alla lussuria e alle più ripugnanti dissolutezze. La conversione avvenne quando, volendo essi indurre una vergine cristiana a consentire alle loro infami voglie, ricorrendo a ciò che c’è di più abominevole nell’arte magica, di cui erano maestri, tutti i loro sforzi risultarono vani. Gli stessi demoni furono costretti a confessare di non avere alcun potere sopra quelli che appartengono a Gesù Cristo; questa confessione, strappata dalla bocca del padre della menzogna, fece una forte impressione nell’animo di Luciano e Marciano. In essi, l’onnipotente grazia del Signore ispirò loro l’amore della virtù ed un estremo odio ed avversione alle loro detestabili scelleratezze. Da una vita pagana e dedita al male, i due sono riusciti a trovare la via del bene, a pentirsi e a conquistare così la grazia del Signore, nel cui nome hanno poi sacrificato le loro vite. Per far vedere, poi, con le opere, la sincerità della loro conversione, bruciarono in una pubblica piazza tutti i libri di magia, manifestando, con quest’atto, la rinuncia alle loro profane superstizioni. Coronarono, infine, la loro vita con il martirio a Nicomedia in Bitinia, l’odierna Turchia: si tramanda che siano stati messi al rogo, sotto l’imperatore Decio, per ordine del proconsole Sabino, affrontarono la morte con dignità e purificati dai loro peccati grazie alla forza della loro fede in Cristo.