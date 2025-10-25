Attivato il centro di accoglienza della Protezione Civile di Altavilla Irpina dopo le scosse sismiche

A seguito delle scosse di terremoto che hanno avuto come epicentro i comuni di Altavilla Irpina, Grottolella e Montefredane, la Protezione Civile di Altavilla Irpina è intervenuta con prontezza su disposizione delle autorità competenti.

Su invito del Prefetto di Avellino e sotto il coordinamento del Sindaco di Altavilla Irpina, dottor Mario Vanni, è stato attivato il centro di accoglienza presso la sede della Protezione Civile, in Contrada Sant’Angelo ad Altavilla Irpina, per offrire un punto di riferimento sicuro alla popolazione. La struttura è stata predisposta per accogliere i cittadini che non intendono rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo assistenza, ristoro e supporto logistico.

I volontari, coordinati dal responsabile del gruppo comunale, hanno operato con tempestività e competenza, mantenendo un costante contatto con la Prefettura, le forze dell’ordine e i tecnici comunali impegnati nelle verifiche di sicurezza sugli edifici.

La Protezione Civile di Altavilla Irpina ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire solo le comunicazioni ufficiali diffuse dai canali istituzionali. Al momento non si segnalano danni significativi né criticità strutturali.

L’attivazione del centro di accoglienza conferma l’efficienza e la prontezza organizzativa del gruppo di volontari altavillesi, che ancora una volta si dimostrano un punto di riferimento fondamentale per la comunità e per l’intero territorio irpino.