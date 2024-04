La Polizia Municipale di Sperone in prima linea contro l’abbandono di rifiuti. Identificato un trasgressore

La lotta all’abbandono di rifiuti sul territorio e la tutela del decoro urbano sono obiettivi prioritari per la Polizia Municipale di Sperone, che negli ultimi giorni ha intensificato i controlli per contrastare questo fenomeno diffuso. Questa mattina, gli agenti sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione riguardante l’abbandono di rifiuti di vario genere in zona Calcara di Sperone, la strada che porta alla Fontana di Sperone.

Grazie alla segnalazione tempestiva e all’efficace lavoro degli agenti, è stato possibile individuare il punto esatto in cui erano stati abbandonati i rifiuti e risalire all’identificazione dell’autore. Quest’ultimo, residente in un comune vicino, nelle prossime ore, sarà raggiunto dalla sanzione prevista per il suo comportamento irresponsabile e dannoso per l’ambiente e il decoro urbano.

Tra i rifiuti abbandonati, una busta di spedizione di un corriere ha giocato un ruolo fondamentale nell’individuazione dell’autore dell’illecito. Il sistema di videosorveglianza ha permesso di ottenere importanti informazioni che hanno facilitato l’identificazione dell’autore dell’abbandono dei rifiuti.

Questo intervento della Polizia Municipale di Sperone sottolinea l’importanza della continuità delle attività di controllo sul territorio, specialmente per quanto riguarda il tema dei rifiuti. L’impegno costante delle forze dell’ordine è fondamentale per contrastare e prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti e garantire un ambiente pulito e vivibile per tutti i cittadini. La collaborazione tra le istituzioni e la comunità è essenziale per contrastare questo problema e promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e della città.