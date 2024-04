Avella, la rassegna “serate armoniche” modello di rilancio culturale del territorio. Ancora sold out per il Duo Colbran, composto da Giulia Lepore soprano e Alba Brundo arpa

Avella, 15 aprile 2024 – Ancora un successo di critica e di pubblico per la rassegna concertistica “Serate Armoniche” presso lo Smart Culture Hub di Avella.

Nella serata di ieri, il Duo Colbran, composto da Giulia Lepore soprano e Alba Brundo arpa, ha intrapreso un meraviglioso viaggio musicale attraverso i capolavori di compositori come Gershwin, Villa-Lobos, Debussy e De Falla, catturando l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico, confermando il successo che la rassegna ha ottenuto sin dal suo inizio.

Soprano e arpa, voce e musica, potenza e sensibilità, le due giovani artiste hanno appassionato il pubblico con la loro elegante esibizione, emozionandolo con le tante possibilità che l’intreccio timbrico dell’arpa e della voce possono offrire. Entrambe le musiciste si sono diplomate al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e perfezionatesi, ciascuna nel proprio stile, hanno tenuto numerosi concerti sia in duo che come soliste, spaziando dalla musica antica a quella da camera, dall’opera al folklore anche europeo, dal Barocco al Novecento. La serata, che rientra nell’ambito della rassegna “serate armoniche”, ideata dalla Direttrice Artistica musicale Maria Sirignano, ha conquistato il cuore degli spettatori, che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione.

Lo Smartculturehub di Avella si conferma così non solo come un luogo di incontro per gli amanti della musica, ma anche come un punto di riferimento per la cultura e l’arte nella regione.

Prossimo appuntamento, sabato 11 maggio 2024, ore 19.30, con un imperdibile Viaggio nel Tango Media Luz Tango, con Claudio Patuto Fisarmonica, Patrizio Paladino Percussioni – Ballerini: Carmela Caseria e Pierpaolo Calandro.