La manifestazione del Carnevale a Flumeri, sfilata dei carri allegorici dedicati ai bambini.

A Flumeri, nel paese che si affaccia sulla Valle Ufita , il Carnevale 2024 è alla sua XI edizione,.

Il martedì grasso, 13 febbraio 2024, è la giornata clou di ogni anno del carnevale flumerese. La sfilata dei carri allegorici e i bambini vestiti nei variopinti costumi carnevaleschi, anche se coperti con giacconi invernali dato clima rigido, si sono dati appuntamento ieri, alle ore 15 a piazza del Giglio , dove dopo una breve sosta di attesa, sono ripartiti al suono della Banda Musicale percorrendo le vie del centro, Francesco De Sanctis, San Pio, Olivieri, piazza Mercato, via Roma e fino a raggiungere piazza San Rocco, dove sono iniziati giochi di animazione, che si sono conclusi a tarda sera.

Il Carnevale flumerese, alla sua XI edizione, è inserito nel “Patrimonio culturale e festività dei Carnevali in Campania”, secondo uno studio del centro interdipartimentale di ricerca urbanistica Alberto Calza Bini dell’ Università degli studi di Napoli Federico II. Studio, dedicato alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale della Campania.

La manifestazione, con il patrocinio del Comune di Flumeri, è stata programmata e gestita, dalle Associazioni di Volontariato che fanno capo al CESVOLAB (Centro Servizi Irpinia Sannio):Bagliori di Luce ODV per la costruzione dei 4 carri allegorici, Protezione Civile Flumerese Impegno ODV e Solidarietà e RGPT Protezione Civile ODV, per il loro supporto logistico. E per la viabilità, dal Comandante della Polizia Municipale di Flumeri.Nonché, le aziende agricole Sette Venti, Lo Conte, Corazzone e Rinaldo, per il traino dei carri allegorici.

Questo evento, dedicato ai bambini, rappresenta per Flumeri, un pomeriggio pulsante del Carnevale, con la sua esplosione di allegria, musica e colori, che coinvolge nel suo “bizantinismo” partecipativo, la comunità flumerese.

Carmine Martino