La Lega di Salvini ad Avella: Tappa Elettorale con Patriciello e Rescigno

Martedì 4 giugno, ad Avella, la Lega di Salvini farà tappa in vista delle elezioni europee con i candidati Aldo Patriciello, già europarlamentare, e Carmela Rescigno, consigliere regionale e candidata alle Europee dell’8 e 9 giugno.

L’incontro si svolgerà presso il salone delle Suore Canossiane ad Avella con inizio alle ore 18.00. Interverranno anche il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi, e Alberto Ciano, che modererà l’evento.

La serata sarà un’occasione per i candidati di presentare i loro programmi e proposte in vista delle imminenti elezioni, discutendo delle principali tematiche politiche e delle prospettive future per l’Europa.