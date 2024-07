La Forza delle Donne in “Siamo Comete, siamo come te”: Una Celebrazione di Coraggio e Determinazione

Al Circolo della Stampa di Avellino, venerdì 5 luglio alle ore 18:00, si terrà la presentazione di “Siamo Comete, siamo come te”, la prima raccolta della Collana “Donne che hanno segnato un’epoca”. Questo libro straordinario, ideato e curato con determinazione e professionalità da Filomena Carrella ed Elvira Miranda, è molto più di una semplice raccolta di biografie. È un doveroso tributo alle donne che hanno lottato per cambiare il mondo con il loro coraggio e la loro ostinata volontà.

“Siamo Comete, siamo come te” è un inno alla forza e alla fermezza delle donne che hanno cambiato il destino delle generazioni future. Un’opera unica, creata da un gruppo di donne per illuminare altre donne, evidenziando la solidarietà tra le autrici – professioniste, insegnanti, giornaliste e libere pensatrici – unite dalla convinzione di far brillare e dar luce a quelle donne che hanno segnato l’emancipazione femminile.

Il libro non si divide in capitoli, ma rappresenta un unico, intenso viaggio. Come dichiarano le curatrici Filomena Carrella ed Elvira Miranda: “Con ‘Siamo Comete, siamo come te’, volevamo creare uno spazio in cui le storie delle donne potessero brillare. Questo libro è un tributo a tutte le donne che hanno lottato per i loro diritti e per scalfire la storia. Con l’augurio che possa essere da esempio alle giovani donne di oggi, a perseguire i loro sogni e a non smettere mai di lottare per ciò in cui si crede.”

Il libro è impreziosito dal contributo di donne straordinarie anche nella realizzazione della copertina, dell’introduzione, della prefazione e della postfazione, nonché delle illustrazioni grafiche, ad opera di Maria Masi, Carmela Maietta, Virginia Carrella, Eliana Iuorio e Natalya Savino Kochetova.

Un ringraziamento speciale va a due illustri personaggi: Ermanno Corsi, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, scrittore, saggista, sceneggiatore e regista, che ha firmato la quarta di copertina, ed Ettore Donadio, giornalista e scrittore, che ha contribuito all’arricchimento di alcuni testi presenti nel libro.

Le meravigliose donne che hanno realizzato i racconti presenti nel libro, in ordine di apparizione, sono: Carmela Veneziano, Maria Gabriella Chirri, Francesca Miranda, Consiglia Carbone, Lina Capone di Mauro, Lina De Cicco, Floriana Guerriero, Rita Aprile, Valentina de Giovanni, Angela Villa, Filomena Carrella, Elvira Miranda, Marianna Guida, Annamaria Silvestro, Filomena Menichini, Marika Vangone, Anna Maria Ciuffa, Virginia Carrella, Jussara Alvarez, Emanuela Sica, Anna Bruscino, Regina Schrecker.

Invitiamo tutti a partecipare alla presentazione di “Siamo Comete, siamo come te” il 5 luglio al Circolo della Stampa di Avellino, alle ore 18:00, per celebrare insieme la forza e la determinazione delle donne che hanno segnato la storia.