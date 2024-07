Bimbo Days 2024: successo di partecipazione e coinvolgimento per l’evento dedicato ai più piccoli

Anche l’edizione 2024 di Bimbo Days ha registrato un successo di partecipazione e coinvolgimento: tanti i bambini che in questa tre giorni di divertimento hanno raggiunto Piazza Libertà e Piazza Garibaldi, attratti dai gonfiabili giganti, ma anche dai laboratori e dalle attività in programma.

La presenza delle tante mascotte ha reso l’atmosfera ancor più magica per i bambini, che hanno potuto beneficiare di migliaia di gadget messi a disposizione dai partner dell’evento organizzato da US Acli.

Il promotore, Sergio Trezza, si è detto particolarmente soddisfatto: “Anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di colorare e arricchire la nostra città, regalando ai più piccoli una completa oasi di divertimento e svago. Non posso che ringraziare i tanti che ci hanno scelto, ma ancor di più voglio ringraziare i tanti partner, gli sponsor, le associazioni sportive che si sono esibite, tutte le associazioni che hanno sposato la nostra causa e tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.”

La comunità avellinese in primo piano: “Questo è diventato ormai un appuntamento fisso per tutta la città, e non posso che esserne contento, soprattutto perchè la comunità può beneficiare di un evento dalla portata nazionale”. Tanti sono i marchi, infatti, che sostengono le attività di Bimbo Days: “Tutti insieme riconosciamo la caratura di un evento che va ben oltre i suoi confini territoriali. Bimbo Days attrae bambini da tutta l’Irpinia ma non solo, e forse anche qui si trovano le ragioni di questo successo”.