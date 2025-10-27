Montella (AV): i Carabinieri in difesa degli anziani. Il Maresciallo incontra i cittadini.

Proseguono, in Irpinia, gli incontri organizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, verso il fenomeno delle truffe. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati.

Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montella ha incontrato la comunità, rafforzando la collaborazione, sul tema, tra l’Arma e i cittadini. In particolare, al termine della Santa Messa di ieri, il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Sandro Martone, ha parlato ai fedeli dal pulpito di una chiesa locale, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le truffe. L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere “alta la guardia” diffidando di persone estranee che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro. Sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette. Molte donne hanno personalmente ringraziato il Maresciallo, dimostrando gratitudine per i consigli ricevuti.

La campagna di sensibilizzazione non si limita alla denuncia del problema, ma si propone di rafforzare la consapevolezza e la fiducia della popolazione, rendendola più preparata ad affrontare situazioni di pericolo. L’iniziativa, accolta con grande favore dalla comunità, proseguirà nei prossimi giorni in altri comuni della provincia, grazie all’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la serenità della collettività