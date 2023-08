“La Chitarra e le Stelle” Festival. Una, dieci, cento chitarre che suonano all’unisono sul mare al Dum Dum Republic

PAESTUM (CAMPANIA). La magia si sprigiona al Dum Dum Republic. Poeti, cantautori, musicisti, sognatori, viaggiatori, tutti insieme in una grande performance collettiva per una notte molto speciale.

Le stelle, spazio dell’immaginazione, dimensione del sogno e della fantasia, diventano ispirazione per la “La Chitarra e le Stelle”, il Festival del Dum Dum Republic alla sua terza edizione, atteso con ansia per la notte di San Lorenzo.

Un’intera giornata, in una dilatazione spazio-temporale, tra musica e concerti, in programma mercoledì 9 agosto 2023, per la notte più speciale dell’anno, illuminata dal chiarore delle stelle, con gli occhi e i telescopi rivolti verso il cielo.

E poi una, dieci, cento chitarre pronte a suonare all’unisono, accompagnandosi ai grandi live, che si alterneranno dal tramonto alla notte.

Ancora una volta la Factory “en plein air” sul mare diventa spazio di contaminazione, incrocio, musica, nuove avanguardie, ricerca sonora, esplorazione e di scoperta di nuovi linguaggi. Un luogo in cui fare arte e dove poter esprimere il proprio talento e la propria creatività, liberi di essere se stessi.

Il Dum Dum Republic chiama a raccolta i suoi lovers, inguaribili romantici e astrofili.

Obiettivo è ridare alle persone la poesia di ammirare la bellezza della natura.

«Sognatori! Riprendiamoci la meraviglia. Troppe volte diamo per scontata la bellezza che ci circonda, presi da mille pensieri. Cosa c’è di più bello di una notte stellata in riva al mare? – scrive Biancaluna Bifulco, titolare ed ispiratrice della filosofia che anima il Dum Dum Republic – Con la sguardo incantato ce ne staremo sdraiati sulla spiaggia a contemplare le stelle, cercando di afferrarne una mentre si tuffa nel mare, sentirla dentro il nostro cuore che pulsa. Astronomi ci sveleranno i segreti dell’universo, cento chitarre ci accompagneranno nel viaggio verso le stelle.

Qual è la rotta? Mi chiederete. La risposta è sempre la stessa: “Seconda stella a destra … e poi dritto, fino al mattino…”. Riprendiamoci la meraviglia, ragazzi e tutte le stelle del cielo d’agosto».

Protagonisti dei concerti dell’arena sul mare il chitarrista, compositore e produttore discografico italiano Finaz, fondatore insieme ad Enrico “Erriquez” Greppi del gruppo folk rock toscano Bandabardò. Ad alternarsi con lui il rapper, soulman e cantautore di Napoli, PeppOh.

Di pomeriggio stage di chitarra aperto al pubblico, inserito nel più ampio percorso sviluppato da anni dal Dum Dum Republic, con lezioni in spiaggia durante tutta l’estate. L’apertura dei live sarà affidata ai giovani musicisti Stre, Bif, Faderica e Indificio.

IL CONTEST DEL DUM DUM

Come da tradizione ormai consolidata, il Dum Dum Republic ha aperto la call riservata agli artisti, in particolare agli appassionati di chitarra, che avranno la possibilità di potersi esibire al Dum Dum Republic e partecipare alla grande jam session sul mare, diventando protagonisti de “La Chitarra e le Stelle” per vivere l’esperienza di un grande palco, messo a disposizione dei giovani emergenti e mostrare il proprio talento.

Per aderire alla chiamata alle arti, è possibile inviare un video o un brano originale a dumdumchitarra@gmail.com. Potrete essere anche voi, così, tra le stelle di questa indimenticabile notte.

DUM DUM, UN’ESPERIENZA UNICA DI MUSICA E BENESSERE

Il mese di agosto sarà non solo musica e grandi concerti, ma anche weel being al Dum Dum Republic, con “Aperi-Sana”, gli Aperitivi del Benessere by “Holistic Namanj”.

Il Dum Dum Republic, pioniere anche per le lezioni di Yoga in spiaggia, prosegue nella sua visione dedicata al benessere del corpo, della mente e dello spirito con una serie di attività uniche e coinvolgenti, per trascorrere al mare una giornata unica e rigenerante.

A partire dal 3 agosto alle ore 15, sarà aperta l’area dedicata allo Shiatsu, ai trattamenti Reiki, al massaggio con tecniche di coppettazione, hawaiano e meditazione dinamica. E dalle 18.30 sarà possibile partecipare alla bio-danza in spiaggia.