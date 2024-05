NOLA. Pubblico Incontro e Conferenza Stampa: Progetto “Come vorremmo il rione GESCAL: idee e proposte”

Il giorno 28 maggio 2023 alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della sede centrale in via dei Mille 117 a Nola dell’istituto scolastico “Leone – Nobile”, si terrà un pubblico incontro e una conferenza stampa dedicati al tema delle risultanze dei lavori svolti nell’ambito del progetto “Come vorremmo il rione GESCAL: idee e proposte”.

Docenti ed alunni del plesso aggregato di via Garibaldi n. 6 presenteranno le loro idee e proposte per migliorare il quartiere GESCAL, frutto di un lavoro di ricerca e di riflessione condotto con impegno e passione. La referente di educazione civica, la professoressa Rossella Spiezia, guiderà l’incontro insieme al dirigente scolastico, il professor Vincenzo Serpico. Saranno presenti anche gli organi di stampa, ai quali verranno illustrate le idee e le istanze dei partecipanti per un “quartiere diverso”.

Durante l’evento, saranno premiati alcuni studenti e studentesse che si sono distinti nel progetto e che hanno ricevuto riconoscimenti dal Circolo Archeo Club di Nola e dall’Associazione Culturale Ipazia, a sottolineare l’importanza del loro contributo alla comunità e alla valorizzazione del territorio.

L’incontro rappresenta un momento significativo di condivisione e dialogo tra la scuola e la comunità locale, offrendo l’opportunità di promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nella costruzione di un futuro migliore per il proprio quartiere e per l’intera città di Nola.