Progetto MEGE-ROC: Un Ponte tra Medici di Medicina Generale e Rete Oncologica Campana

Il progetto “MEGE-ROC: interazione e integrazione tra Medicina Generale e Rete Oncologica Campana per la presa in carico precoce del paziente oncologico” mira a potenziare l’interconnessione tra la Rete Oncologica Campana (ROC) e i Medici di Medicina Generale (MMG) per garantire il rapido accesso dei pazienti oncologici al percorso più appropriato. Promosso dall’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, il progetto è stato al centro del corso di formazione tenutosi il 30 maggio nell’Aula Magna del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

Grazie alla piattaforma informatizzata dedicata alla ROC, i medici di medicina generale possono indirizzare i propri assistiti verso il Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) più idoneo, avviando il percorso diagnostico-terapeutico entro soli sette giorni dalla segnalazione. Questa tempestività riduce la possibilità che i pazienti cerchino soluzioni alternative fuori regione.

Il corso ha approfondito le attività della ROC e dei GOM, illustrando le modalità operative della piattaforma ROC utili per la pratica clinica quotidiana dei Medici di Medicina Generale. L’obiettivo finale è promuovere un network costruttivo tra tutti gli attori coinvolti per una tempestiva ed efficiente presa in carico del paziente oncologico.

Programma del Corso

13:00 : Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

: Welcome coffee e registrazione dei partecipanti 14:00 : Saluti delle autorità: Francesco Sellitto, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario ASL Avellino Renato Pizzuti, Direttore Generale AORN San Giuseppe Moscati Avellino Rosario Lanzetta, Direttore Sanitario AORN San Giuseppe Moscati Avellino Attilio Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale Napoli; Coordinatore della Rete Oncologica Campana Anna Maria Ferriero, Dirigente UOD Attuazione Piano Regionale Assistenza Sanitaria Territoriale Regione Campania

: Saluti delle autorità: 15:00 : Introduzione ai lavori: L’importanza della medicina generale per il completo funzionamento della rete oncologica Moderatori: S. Pignata, G. Genua

: Introduzione ai lavori: L’importanza della medicina generale per il completo funzionamento della rete oncologica 15:30 : Obiettivi del progetto MEGE-ROC (G. Genua)

: Obiettivi del progetto MEGE-ROC (G. Genua) 15:50 : La Rete Oncologica Campana: passato, presente e futuro (S. Pignata)

: La Rete Oncologica Campana: passato, presente e futuro (S. Pignata) 16:10 : Le attività dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari e presentazione dei PDTA oncologici (T. Losanno, A. Muto)

: Le attività dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari e presentazione dei PDTA oncologici (T. Losanno, A. Muto) 17:00 : Test molecolari e tumori eredi familiari nella ROC (A. Pedicini)

: Test molecolari e tumori eredi familiari nella ROC (A. Pedicini) 17:20 : Il percorso del paziente oncologico nella rete: Il ruolo del Medico di Medicina Generale (I. Giusto, S. Genua) Il ruolo del case manager (D. Carlantuono)

: Il percorso del paziente oncologico nella rete: 18:20 : I servizi territoriali per il paziente oncologico (G.M. Malanga, L.M. Rizzo)

: I servizi territoriali per il paziente oncologico (G.M. Malanga, L.M. Rizzo) 18:40 : Il funzionamento della piattaforma ROC (D. D’Errico)

: Il funzionamento della piattaforma ROC (D. D’Errico) 19:00 : Discussione

: Discussione 19:20 : Tavola rotonda: Interazione e Integrazione tra Medici di Medicina Generale e Rete Oncologica Campana: diagnosi precoce, tempestivo accesso alle terapie e continuità di cura del paziente oncologico (R.A. Albanese, P. De Masi, M. Grappone, A. Mainero, A. Marro)

: Tavola rotonda: Interazione e Integrazione tra Medici di Medicina Generale e Rete Oncologica Campana: diagnosi precoce, tempestivo accesso alle terapie e continuità di cura del paziente oncologico (R.A. Albanese, P. De Masi, M. Grappone, A. Mainero, A. Marro) 20:00: Take home messages (S. Pignata, G. Genua)

L’iscrizione al corso è riservata a biologi, farmacisti, infermieri, medici/chirurghi e psicologi. I responsabili scientifici del progetto sono Geppino Genua, responsabile della UOSD Oncologia del P.O. Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino e referente della ASL Avellino per la Rete Oncologica della Campania, e Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete Oncologica Campana.