AVELLINO. Geolier alla Smile Arena. Sicurezza garantita e successo strabiliante. Dichiarazioni Luongo

L’Avellino Summer Festival continua a sorprendere e a entusiasmare, consolidando la città di Avellino come tappa imprescindibile per la musica live nel panorama nazionale. Ieri sera, 2 Agosto, la Smile Arena ha risuonato al ritmo della musica del celebre artista Geolier, che ha richiamato una folla entusiasta da ogni angolo del Sud Italia.

Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise: il pubblico, proveniente da ogni dove, ha confermato l’importanza di Avellino come centro di gravità musicale per tutto il Mezzogiorno. Il successo dell’evento ha dimostrato l’indiscutibile potenziale del festival, che si pone con una concezione diversa, valorizzando sia le tradizioni locali che le tendenze della scena musicale contemporanea.

La serata è trascorsa senza alcun problema di ordine pubblico, in un’atmosfera di festa e condivisione. Geolier ha offerto una performance indimenticabile, ricevendo l’applauso caloroso di un pubblico che ha cantato con lui ogni brano.

L’Assessore agli Eventi Stefano Luongo ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. “È fantastico vedere la nostra città visitata da migliaia di persone. Il nostro Avellino Summer Festival sta entrando nel panorama nazionale dei festival musicali, Avellino finalmente acquisisce una nuova concezione. Siamo solo all’inizio dell’estate avellinese, ma il successo di Geolier e dell’anteprima con Rosa Chemical in Piazza Libertà conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Voglio fare i dovuti ringraziamenti a chi ha contribuito alla grande riuscita dell’evento, un lavoro difficile per tutti ma che con grande impegno è riuscito alla perfezione: Prefettura, Polizia Municipale, Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito Italiano, Acs di Avellino, Misericordia di Avellino e di Mercogliano, Falchi Antincendio, tutte le società e il personale che hanno lavorato per la riuscita del concerto”.

Non mancano le aspettative per il prossimo appuntamento: il 4 Agosto toccherà a Rhove far ballare il pubblico di San Tommaso, in via Don Luigi Sturzo.