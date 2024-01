ITS Academy Bruno: aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di Salerno e Airola

Scadrà il 10 marzo il bando per l’ammissione al Corso di Meccatronica per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0, promosso dall’ITS Academy “Antonio Bruno” di Grottaminarda e da tenersi presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” di Salerno. Saranno ammessi 25 allievi.

Possono accedere alle prove selettive, che si terranno il 13 e 14 marzo 2024, i giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale, completamente gratuito e finanziato con i fondi PNRR, avrà la durata di 1800 ore di cui il 60% circa dedicate a lezioni ed esercitazioni con didattica laboratoriale, il restante 40% ad attività di stage presso le aziende partner.

Scadrà invece il 3 marzo il bando di ammissione per il nuovo corso che l’ITS Bruno ha attivato presso l’istituto “A. Lombardi” di Airola e che è stato presentato questa mattina presso la sala consiliare del comune sannita. 25 saranno gli allievi ammessi al corso di meccatronica con specializzazione in Automazione integrata.

“Oltre il 90% dei nostri diplomati trova immediatamente lavoro, siamo pronti a replicare in Valle Caudina quanto già stiamo facendo nelle province di Avellino e Salerno”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione “Antonio Bruno”, Giuseppe Bruno.

“Lavoreremo a stretto contatto con le imprese del territorio e in sinergia con gli istituti tecnici con cui stiamo avviando delle proficue collaborazioni”, ha dichiarato il direttore tecnico dell’ITS Bruno, ing.Carmine Tirri.

Tutte le informazioni e il bando sono consultabili sul sito www.itsantoniobruno.it. Per informazioni: 0825-1740048, 331-9517881 info@itsantoniobruno.it.