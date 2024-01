Un applaudito saluto al Dott. Andrea Bellofatto, Medico e Funzionario dell’Azienda Sanitaria di Avellino, da oggi in pensione

Ha raggiunto il traguardo del pensionamento il dott. Andrea Bellofatto, medico e funzionario dell’Azienda Sanitaria di Avellino. E lo ha fatto, con la semplicità e l’umiltà che lo hanno sempre contraddistinto, marcando, come tutte le mattine, il suo badge personale e salutando amabilmente i colleghi, gli amici e gli utenti del Distretto territoriale di Via Nazionale delle Puglie, a Baiano, ai quali si è sempre dedicato con serietà e impeccabile spirito di servizio. Medico di ottima formazione culturale e umanistica- diplomato al Liceo “G. Carducci” di Nola e laureatosi alla Federico II di Napoli – ha saputo ben interpretare il suo ruolo di sanitario, coniugando, nell’esercizio delle sue funzioni, le sue doti umane e di sensibilità con la socialità del suo carattere e la irreprensibile e rigorosa osservanza delle norme imposte dagli incarichi ricoperti. Un medico-funzionario che ha ben interpretato il “Giuramento di Ippocrate” e che ha prestato, in scienza e coscienza la propria opera “con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultano in contrasto con gli scopi della professione”. Auguri e congratulazioni giungano al dott. Andrea Bellofatto dalla sua sorella Silvana e dalla famiglia. “Buona vita fratello mio”.