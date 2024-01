La Polizia Municipale di Casamarciano salva un gheppio ferito: un intervento di soccorso in difesa della fauna locale

La Polizia Municipale di Casamarciano ha recentemente compiuto un gesto eroico a favore della fauna locale durante un servizio di controllo del territorio. Durante una normale giornata di monitoraggio, gli agenti sono stati allertati da giovani presenti in località San Clemente, i quali avevano notato un rapace, identificato successivamente come un gheppio, muoversi con evidenti difficoltà.

Il comandante della Polizia Municipale è stato immediatamente informato della situazione e, in risposta a questa segnalazione, ha prontamente contattato il numero verde della Regione Campania dedicato al salvataggio degli animali senza padrone e feriti. In breve tempo, sono stati avviati i protocolli per il salvataggio del rapace, evidenziando la sensibilità e la prontezza d’azione degli agenti nei confronti della fauna selvatica.

Giunti sul luogo, gli agenti hanno constatato che il gheppio si trovava sul marciapiede, incapace di spiccare il volo. Dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie per il benessere dell’animale, l’uccello è stato delicatamente riposto in una scatola appositamente predisposta per il trasporto. Successivamente, è stato consegnato al Presidio Ospedaliero Veterinario Frullone di Napoli, dove personale specializzato effettuerà le cure veterinarie necessarie.

Questo intervento della Polizia Municipale di Casamarcia no non solo evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella protezione della fauna locale, ma promuove anche un forte messaggio di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto e della tutela degli animali selvatici. L’azione rapida e ben coordinata dimostra come le forze dell’ordine possano svolgere un ruolo cruciale nella salvaguardia dell’ambiente e degli esseri viventi che condividono con noi il nostro territorio.