Irpinia, tregua dal maltempo: domenica di sole e aria più fresca

Dopo le giornate instabili della settimana appena trascorsa, l’Irpinia si prepara a vivere una domenica di tregua sul fronte meteorologico. Le previsioni per oggi, 19 ottobre 2025, indicano infatti condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso, con una nuvolosità più compatta nelle aree interne e montuose dell’Alta Irpinia.

Nel corso della mattinata sono attesi ampi sprazzi di sereno, in particolare lungo le valli e i comuni del medio Calore, mentre qualche addensamento persisterà sui rilievi del Terminio, del Cervialto e tra Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi.

Nel pomeriggio il tempo si manterrà generalmente stabile, anche se non si esclude qualche nuvola di passaggio nelle zone orientali e nei pressi del confine con la Basilicata. Le condizioni rimarranno asciutte, con assenza di precipitazioni significative e una visibilità buona su gran parte del territorio.

Le temperature registreranno un lieve calo nei valori minimi, soprattutto nelle conche interne e nelle aree di alta quota, dove al primo mattino si potranno toccare anche i 7-8 gradi.

I valori massimi, invece, si manterranno su livelli gradevoli, oscillando tra 17 e 20 gradi nei centri di fondovalle e lungo il corso del Sabato.

I venti spireranno dai quadranti nord-orientali, deboli o moderati, con qualche rinforzo temporaneo lungo i crinali appenninici.

In sintesi, una domenica autunnale dai tratti sereni e freschi, ideale per le passeggiate all’aperto o per una gita nei borghi irpini, in attesa di un possibile nuovo peggioramento del tempo previsto per la prima parte della prossima settimana.