Seconda Categoria – Girone C Il cuore Carotenuto non basta: il Quinche De Roca passa 2-1 al “Fusaro” (foto e video)

Prezioso super, ma non basta. Mazzeo e Vecchiano firmano il successo ospite. De Simone accorcia nel finale.

Avella. Il Quinche De Roca espugna il “Fusaro” di Avella e si impone per 2-1 sul Carotenuto, nella sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Seconda Categoria – Girone C.

Una partita intensa e combattuta, giocata a ritmi alti e con momenti di buon calcio da entrambe le parti. A dirigere l’incontro, con autorevolezza e misura, il signor Roberto Carbone della sezione AIA di Nola.

Il racconto della gara

Il Carotenuto parte con piglio deciso, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti. Dopo appena sei giri di orologio arriva la prima occasione, ma la difesa ospite si salva in corner. L’avvio è promettente per i padroni di casa, che all’8’ sfiorano il vantaggio con una conclusione a lato di poco.

La replica del Quinche De Roca è immediata: al 9’ un colpo di testa termina sopra la traversa, preludio del gol che arriverà dieci minuti più tardi. Al 19’ Mazzeo, numero 9 con il vizio del gol, controlla in area e fulmina Prezioso con un destro potente che si insacca nell’angolino alto. È l’1-0 per gli ospiti.

Il Carotenuto reagisce, ma fatica a trovare spazi tra le linee. Romano finisce sul taccuino dell’arbitro per simulazione al 29’, mentre De Simone al 34’ spreca una buona occasione calciando alto. Il portiere Prezioso, migliore in campo, tiene in partita i suoi con una parata d’istinto al 38’ su Vecchiano. Prima dell’intervallo, il Quinche De Roca sfiora il raddoppio con Vitale, ma la palla esce di poco.

Si va al riposo con gli ospiti avanti 1-0, vantaggio meritato per organizzazione e concretezza.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con il Quinche De Roca determinato a chiudere la partita. In due occasioni Prezioso nega il gol con interventi prodigiosi, ma al 30’ nulla può sul destro di Vecchiano, che dalla distanza firma il 2-0 con una conclusione precisa nell’angolino basso alla destra del portiere.

Nel corso della ripresa, i rochesi colpiscono due pali clamorosi, entrambi sugli sviluppi di calci d’angolo, a conferma della costante pressione offensiva esercitata dagli ospiti.

Il Carotenuto, però, non si arrende. Al 35’ De Simone accorcia le distanze con una punizione perfetta che si insacca nell’angolino basso, riaccendendo le speranze dei locali. Nel finale il Quinche De Roca sfiora il tris, ma ancora una volta Prezioso si supera, confermandosi tra i migliori estremi difensori della categoria.

Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro Carbone mette fine alle ostilità: il Quinche De Roca esulta per una vittoria importante e meritata, mentre il Carotenuto incassa la seconda sconfitta consecutiva, pur mostrando impegno e volontà fino all’ultimo.

Tabellino

Seconda Categoria – Girone C, 2ª giornata

Stadio: “Fusaro” di Avella

Arbitro: Roberto Carbone (Sezione di Nola)

CAROTENUTO 1

Prezioso, Pellegrino, Guerriero A., Calabrese G., Oliveira J.V., Napolitano E., Romano G., Picaro G., Montuori N. (C), Patriciello A. (V.C.), De Simone D.

A disposizione: Ungaro, Schettino, Conte, Patriciello A.C., D’Avanzo, Zinno, Testa, Miro, Napolitano A.

Allenatore: Filomeno Accetta

QUINCHE DE ROCA 2

Vacchiano L., Lanzaro F., Nappi F., Nappi Fe., Biondi B., Trochia C., Acierno C.G., Vitale G. (V.C.), Mazzeo V., Miele G. (C), Di Lauro L.

A disposizione: Della Marca, De Blasio, Catapano, Ardolino, Infelice, Trocchia V., Russo, Coppola.

Allenatore: Felice Foglia

Marcatori: 19’ Mazzeo (Q), 60’ Vecchiano G. (Q), 75’ De Simone (C)

Ammoniti: Romano (C), Nappi (Q)

Migliore in campo: Prezioso (Carotenuto)

Il commento

Successo di personalità per il Quinche De Roca, che conferma la solidità del proprio impianto di gioco e la brillantezza del suo reparto offensivo. La squadra di Felice Foglia mostra compattezza, equilibrio e la giusta cattiveria sotto porta, elementi che lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato.

Il Carotenuto, al contrario, deve fare i conti con la seconda sconfitta consecutiva. La formazione di Accetta ha creato e lottato, ma è mancata di precisione nei momenti decisivi. Nonostante ciò, la prestazione lascia intravedere segnali di crescita, soprattutto sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Tre punti pesanti per il Quinche De Roca, che resta nelle zone alte della classifica e manda un chiaro messaggio alle rivali: per batterli servirà ben più di una buona partita.