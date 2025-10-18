Calcio Serie B, 8a giornata. Avellino ko a Castellammare, fatale il finale di primo tempo

di Redazione sportiva

L’Avellino stecca al ‘Menti” di Castellammare di Stabia. Vincono le vespe per 2-0. Un black out degli irpini a fino primo tempo è decisivo. Dopo l’eurogol di Mosti, il raddoppio da un’ingenuita’ difensiva. Nel secondo tempo non c’è stato verso per fare breccia nella difesa stabiese. Seconda sconfitta in campionato per i lupi dopo quella all’esordio contro il Frosinone.

Avellino col 3-5-2, nessun cambio in difesa, nel cuore della mediana Kumi, Palmiero e Sounas, in attacco Russo e Biasci. I padroni di casa si piazzano col 3-5-1-1. Comincia meglio la Juve Stabia facendo possesso palla ma l’Avellino chiude tutti i varchi. Dal 10′ cambia il trend e il match, nessuna prevalenza territoritiale, scarseggiano le conclusioni rilevanti verso la porta. Bisogna attendere il 18′, è Sounas a inquadrare lo specchio, la deviazione non inganna Confente. Al 24′ un traversone di Maistro attraversa l’area avellinese e si spegne sul fondo. La Juve Stabia vuole sfondare, azione personale di Correia con Iannarilli che si oppone in uscita bassa. Al 28′ ancora Correia, su palla inattiva di Maistro, tocca di testa e la palla esce. L’Avellino risponde, aziona il motorino Russo, se ne va, tira ma una zolla del terreno di gioco contribuisce alla conclusione fuori misura. Ora è un botta e risposta, Carissoni per le vespe manda fuori e Russo per i lupi, lanciato da Palmiero, non trova il tempo giusto per bucare Confente. Al 35′ Simic deve mettere una pezza respingendo una pericolosa palla di Maistro. Al 39′ Juve Stabia in vantaggio, la difesa irpina mette fuori da azione di corner, raccoglie Mosti che fa partire un missile terrificante dalla distanza sul quale nulla può Iannarilli. L’Avellino accusa il colpo, al 42′ ancora da calcio d’angolo va a vuoto Simic e Bellich impallina Iannarilli per il 2-0. Così finisce il primo tempo.

Si riparte con Insigne e Crespi al posto di Missori e Russo. Al 51′ proprio Crespi salva sulla linea di porta un colpo di testa di Varnier. Al 58′ Biancolino inserisce Besaggio per Palmiero. L’Avellino ci prova ma la Juve Stabia si difende bene.Kumi trova un ottimo spunto ma la sua palla in mezzo non trova compagni pronti. Poi le conclusioni di Besaggio e Insigne non sono precise. C’è spazio per Milani e Lescano, Cagnano e Biasci lasciano il campo. Solo tre i minuti di recupero concessi, all’ultimo ingenuità colossale di Insigne, calcione rifilato ad un avversario ed espulsione dopo il Var. Una partita negativa dei lupi che finisce come peggio non poteva.