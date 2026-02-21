Irpinia, torna il sole: domenica 22 febbraio all’insegna del bel tempo dopo gelo e neve

IRPINIA – Dopo giorni segnati da instabilità, freddo intenso e nevicate, l’Irpinia si prepara a una decisa svolta meteo. Per la giornata di domenica 22 febbraio 2026 sono previste condizioni di tempo stabile su tutto il territorio provinciale, con cieli sereni o al più poco nuvolosi per l’intero arco della giornata.

Il miglioramento sarà evidente anche sul fronte delle temperature. Le minime risulteranno ancora in calo nelle aree vallive, dove nelle prime ore del mattino si avvertirà un clima rigido, mentre altrove si registreranno valori in lieve aumento. Le massime, invece, saranno in deciso rialzo, riportando condizioni più miti e gradevoli soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti si manterranno deboli o del tutto assenti, contribuendo a rendere il quadro meteorologico complessivamente tranquillo. Una situazione che favorirà gli spostamenti e le attività all’aperto, permettendo anche di godere dei suggestivi paesaggi ancora imbiancati nelle aree interne.

Dopo una fase caratterizzata da maltempo e condizioni tipicamente invernali, dunque, l’Irpinia si prepara a vivere una domenica all’insegna della serenità e del sole, con un primo assaggio di clima più stabile e primaverile.