Estrazioni Lotto e Superenalotto del 21 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti e quote

Nuovo appuntamento con la fortuna: sono stati estratti i numeri del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto relativi al concorso di sabato 21 febbraio 2026. Nessun “6” centrato, mentre il jackpot continua a crescere superando i 124 milioni di euro.
Lotto: i numeri del 21 febbraio
Ecco la combinazione completa sulle principali ruote:
• Bari: 72 – 63 – 35 – 12 – 01
• Cagliari: 02 – 31 – 01 – 53 – 10
• Firenze: 30 – 35 – 05 – 87 – 42
• Genova: 74 – 32 – 43 – 68 – 80
• Milano: 39 – 06 – 64 – 16 – 83
• Napoli: 56 – 65 – 71 – 07 – 12
• Palermo: 11 – 57 – 50 – 28 – 71
• Roma: 35 – 23 – 58 – 89 – 46
• Torino: 27 – 28 – 74 – 16 – 75
• Venezia: 68 – 70 – 27 – 77 – 83
• Nazionale: 28 – 52 – 18 – 26 – 39
10eLotto: numeri e combinazioni speciali
I 20 numeri vincenti dell’estrazione sono:
01 – 02 – 06 – 11 – 23 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 35 – 39 – 56 – 57 – 63 – 65 – 68 – 70 – 72 – 74
• Numero oro: 72
• Doppio oro: 72 – 63
• Extra: 05 – 07 – 10 – 12 – 16 – 42 – 43 – 50 – 53 – 58 – 64 – 71 – 77 – 87 – 89
Superenalotto: combinazione e jackpot
Per il concorso del 21 febbraio 2026:
• Combinazione vincente: 49 – 58 – 60 – 66 – 68 – 81
• Jolly: 75
• Superstar: 58
Nessun “6” né “5+1”, mentre è stato centrato un “5” da oltre 208mila euro.
• Jackpot attuale: 124.400.000 euro
• Prossima estrazione (24 febbraio): 125.300.000 euro
Le vincite principali
• 5: 1 vincita da 208.027,92 euro
• 4: 470 vincite da 462,96 euro
• 3: 18.726 vincite da 34,36 euro
• 2: 309.145 vincite da 6,40 euro
Per il Superstar:
• 4SS: 6 vincite da 46.296 euro
• 3SS: 155 vincite da 3.436 euro
I numeri ritardatari
In vista della prossima estrazione del 24 febbraio, restano osservati speciali alcuni numeri che mancano da molte estrazioni:
• Cagliari 55 (117 assenze)
• Genova 34 (104)
• Genova 69 (98)
• Nazionale 27 (97)
• Firenze 16 (97)
Tra le ruote:
• Napoli: 84 – 88 – 66
• Roma: 81 – 82 e 25 – 80
• Milano: 45 – 26 – 65
Superenalotto: i più attesi
Per il Superenalotto restano in ritardo:
87 – 62 – 70 – 48 – 59 – 10
Il jackpot continua a salire e cresce l’attesa per la prossima estrazione, con milioni di giocatori pronti a tentare la fortuna.