Irpinia: “Sviluppo fantasma e milioni spesi male” -riceviamo e pubblichiamo

(Riceviamo e Pubblichiamo). Circola da ieri la notizia che l’amministrazione comunale di Montella, sotto la guida del sindaco Rizieri Buonopane, ha svelato la sua ultima idea: costruire un ponte tibetano e una zip line nel cuore dei Monti Picentini. Una nota TV locale la descrive come «tra le più spettacolari d’Europa» e aggiunge che le nuove attrazioni «collegheranno presto il Santuario del Santissimo Salvatore all’altopiano di Verteglia».

Sconcerta, o forse non dovrebbe più, l’assenza quasi totale di domande critiche da parte dei giornalisti su tali proclami. Sembra che nessuno metta in discussione nulla, accettando ogni parola a scatola chiusa. Viene spontaneo chiedersi: il loro ruolo è quello di informare o di fare da megafono al potere?

Vorrei ora esprimere un pensiero impopolare: un’idea, per essere tale, richiede originalità e innovazione. Qui invece, abbiamo fotocopie sbiadite di concetti già visti. A Montella, e in tutta la provincia, assistiamo a un banale copia-incolla di progetti che, non di rado disattendendo ogni cura per l’ambiente circostante, restano sulla carta o addirittura incompiuti. Basti pensare, ad esempio, al flop del Verteglia Mater di qualche tempo fa, promosso dallo stesso Buonopane!

A Volturara, il sindaco ha annunciato il ponte tibetano più lungo d’Italia. Intanto, qui a Montella, Buonopane ha pensato bene di strafare con la zip line più grande d’Europa. Entrambi sono progetti che, peraltro, circolano già da anni! E a Bagnoli, quando (e se) realizzeranno le piste da sci, si accorgeranno amaramente che la neve è solo un ricordo.

In questo scenario, è quasi clamoroso come il modello Rosabella, pur con tutte le sue contraddizioni, sia riuscito ad attrarre visitatori persino da fuori regione. Un risultato ottenuto con spese esigue, se confrontate con i milioni di soldi pubblici investiti per promuovere il turismo in Irpinia, senza i successi sperati. Ciò dimostra, in modo lampante, che l’originalità e la capacità di adattamento vincono sull’imitazione cieca e sullo spreco di risorse.

A tal proposito, va aggiunto che sotto l’amministrazione Buonopane, il belvedere di Ripe della Falconara, uno dei luoghi più belli della regione Campania, è stato ripetutamente e abusivamente sfregiato a colpi di motoseghe. Il tutto senza che l’amministrazione prendesse posizione pubblicamente, condannando il gesto o attivandosi per tutelare e preservare l’area. La migliore valorizzazione consiste proprio nel saper proteggere ciò che abbiamo.

Forse è ora di ripensare lo sviluppo del territorio, ancorandolo alla concretezza della realtà che viviamo. Dobbiamo abbandonare l’illusione di replicare modelli passati o di copiare acriticamente successi altrui, sperando in risultati analoghi a prescindere dal contesto.

Carmine Pascale