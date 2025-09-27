AVELLINO. La Giustizia Vince sui Cavilli: Collaboratore Scolastico Ottiene la Precedenza 104 Grazie al Ricorso d’Urgenza

Una vittoria lampo per i diritti dei lavoratori. Il Tribunale di Avellino ha emesso un’ordinanza cautelare d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) che ha ripristinato immediatamente il diritto alla precedenza personale legge 104 per la mobilità nel comune di residenza per il collaboratore scolastico signor D.G.N.

​Il ricorso d’urgenza è stato promosso dal sindacato *Adesso Scuola Baiano* e patrocinato dall’ Avvocato *Conte Diego del foro di Avellino. La necessità di agire celermente è nata dal rifiuto di assegnare la precedenza a D.G.N. avendo inserito il codice meccanografico della scuola unica del suo comune, invece del codice del comune stesso.

​L’Ordinanza del Tribunale di Avellino accoglie pienamente le tesi difensive, riconoscendo la precedenza personale.

​”Questa ordinanza cautelare non è solo una vittoria per il signor D.G.N., ma un segnale potentissimo per tutti i lavoratori del comparto scuola. L’azione d’urgenza ha dimostrato che la tutela della famiglia e il diritto alla precedenza, elementi fondamentali per la vita dei lavoratori, non possono essere bloccati da cavilli burocratici”.

​Il sindacato Adesso Scuola Baiano desidera inoltre ringraziare coloro che, pur non avendo creduto nell’esito favorevole di un ricorso d’urgenza, ci hanno dato una motivazione in più per dimostrare che la giustizia, quando invocata con tenacia e fondatezza, può e deve prevalere anche in tempi rapidi.

Rivolgetevi alla nostra sede per far valere i vostri diritti.

Sindacato Adesso Scuola sede di Baiano Via Libertà 19

[email protected]