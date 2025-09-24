Fiocco azzurro a Baiano: benvenuto al piccolo Stefano Napolitano

Grande gioia a Baiano per la nascita del piccolo Stefano Napolitano, che porta felicità immensa a mamma Maria, orgogliosamente abruzzese, e a papà Michele Napolitano.
Un arrivo che riempie di emozione tutta la famiglia, che con amore accoglie il nuovo nato.
Gli auguri più affettuosi giungono non solo da zia Dora e zio Mattia, ma da tutta la famiglia Napolitano, che festeggia l’arrivo di Stefano come un dono prezioso.
Con il cuore colmo di entusiasmo, la comunità augura al piccolo una vita lunga e serena, ricca di sorrisi e soddisfazioni.
Benvenuto al mondo, Stefano!