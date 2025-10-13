Irpinia, le previsioni meteo per martedì 14 ottobre 2025

Giornata nel complesso stabile ma con qualche variazione nel corso delle ore. In Irpinia il martedì si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Le prime ore del mattino potranno essere caratterizzate da lievi riduzioni della visibilità, specie nelle aree vallive e lungo i corsi d’acqua, per la formazione di foschie o banchi di nebbia.

Con il passare delle ore, il riscaldamento diurno favorirà la formazione di nuvolosità cumuliforme, in particolare sui rilievi e nelle zone interne della provincia. Nel pomeriggio non si escludono brevi e isolate precipitazioni, a carattere di rovescio, più probabili nelle aree montuose e pedemontane.

In serata è previsto un ritorno a condizioni di cielo poco nuvoloso o sereno, con un progressivo miglioramento generale.

Le temperature resteranno stazionarie o in lieve calo nei valori minimi, con massime comprese tra 20 e 23 gradi e minime tra 9 e 12 gradi.

I venti saranno deboli, prevalentemente variabili, con regime di brezza nelle ore centrali della giornata.

Nel complesso, una giornata tipicamente autunnale, con clima mite e qualche isolata instabilità pomeridiana, in linea con la stagione.