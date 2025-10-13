Campania, Fico presenta la sua lista: a Salerno in campo Speranza, Cuofano e Agresta

Napoli. La corsa verso le elezioni regionali del 23 e 24 novembre entra nel vivo. Roberto Fico, candidato presidente per il centrosinistra, ha ufficializzato la nascita della lista che porta il suo nome: “Fico Presidente”. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, insieme alla presentazione del simbolo, che raffigura la mappa della Campania con al centro il nome dell’ex presidente della Camera, a sottolineare l’identità territoriale del progetto politico.

In provincia di Salerno sono già state confermate tre candidature di peso: Vincenzo Speranza, sindaco dimissionario di Laurito; Giovanni Maria Cuofano, ex primo cittadino di Nocera Superiore; e Federica Agresta, imprenditrice del settore turistico cilentano.

La composizione della lista rappresenta un equilibrio tra esperienza amministrativa e rinnovamento, con l’obiettivo dichiarato di radicare la proposta del centrosinistra in tutte le aree della Campania, dai grandi centri urbani alle realtà provinciali.

Nelle prossime ore è attesa la presentazione degli altri candidati che completeranno la squadra del movimento “Fico Presidente” nella circoscrizione salernitana. L’ex presidente della Camera punta a costruire una piattaforma ampia, in grado di unire competenze civiche e sensibilità progressiste, per rilanciare il centrosinistra regionale in una delle sfide più significative del panorama politico campano.